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13 минут назад

Китай будет противостоять Западу «спина к спине» с Россией. Заявление посла КНР в РФ

Россия и Китай должны углубить свое сотрудничество «спина к спине», чтобы эффективно противостоять США и Западу. Об этом заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Посол КНР: Китай будет противостоять Западу «спина к спине» с Россией
Фото: ТАССТАСС

«[РФ и КНР] должны продолжать углублять стратегическое сотрудничество „спина к спине“ и укреплять его практическую часть в различных областях, чтобы эффективно реагировать на „двойное сдерживание“ США и Запада и противостоять ему», — приводит слова Чжан Ханьхуэя «Известия».

Посол отметил, что США и западные союзники оказывают на КНР и РФ давление во всех областях, произвольно применяя санкции против правительственных ведомств в попытке сдержать развитие Китая и России.

Также дипломат заявил, что взаимное признание вакцин от COVID-19 является научным, а не политическим вопросом. Для их регистрации необходимы проверки по соответствующим правилам, что требует времени, потому следует терпеливо ожидать приятных известий, объяснил Ханьхуэй.

Он отметил важность грядущих Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в 2022 году, добавив, что встреча руководителей РФ и КНР откроет новую главу в развитии российско-китайских отношений. Некоторые официальные лица отдельных стран отказались ехать на Олимпиаду, не получив приглашений, продолжил Ханьхуэй.

«Игры в Пекине — это глобальное событие для спортсменов и любителей зимних видов спорта, а не сцена для шоу политиков, преследующих свои цели», — подчеркнул посол.

Ранее URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин планирует посетить Олимпийские игры 2022 в Пекине. Авторы статьи The Washington Post заявили, что в случае жестких санкциях Запада Россия положится на Китай. Владимир Путин назвал отношения РФ и КНР образцовыми в международном взаимодействии. Путин заявил, что США не сможет сдержать недосягаемого развития Китая, пишет RT.

В мире,Владимир Путин,Washington Post,газета "Известия",
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