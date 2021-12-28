В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 73.50EUR 83.22
Войти в почту
22 минуты назад

Посол Украины сообщила о подготовке "плана Б" на случай провала переговоров с Россией

Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью изданию Lb.ua сообщила о подготовке совместно со странами Запада запасного плана для "сдерживания России от возможного вторжения на Украину".

На Украине сообщили о "плане Б" для сдерживания России
Фото: ReutersReuters

"Сейчас мы все - Украина, США, Запад - работаем над "вариантом А" - дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к "варианту Б", к которому тоже все активно готовятся", - сказала она, не раскрыв подробностей о том, что из себя представляет "план Б".

В то же время, по словам Маркаровой, США находится в контакте с Россией для того, чтобы сфокусироваться на основном дипломатическом плане.

"Для США и всего цивилизованного мира война не является желаемым сценарием развития событий. В то же время есть понимание того, что существует угроза украинскому суверенитету, и Соединенные Штаты не готовы им поступаться", - заключила посол.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне сообщений о намерении РФ "вторгнуться на Украину" заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой.

Кто поддержит Украину в конфликте с Россией

Последние новости
В мире,Оксана Маркарова,Дмитрий Песков,
78
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители