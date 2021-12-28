На Украине сообщили о "плане Б" для сдерживания России

"Сейчас мы все - Украина, США, Запад - работаем над "вариантом А" - дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к "варианту Б", к которому тоже все активно готовятся", - сказала она, не раскрыв подробностей о том, что из себя представляет "план Б".