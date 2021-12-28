На Украине сообщили о "плане Б" для сдерживания России

Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью изданию Lb.ua сообщила о подготовке совместно со странами Запада запасного плана для "сдерживания России от возможного вторжения на Украину".
"Сейчас мы все - Украина, США, Запад - работаем над "вариантом А" - дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к "варианту Б", к которому тоже все активно готовятся", - сказала она, не раскрыв подробностей о том, что из себя представляет "план Б".
В то же время, по словам Маркаровой, США находится в контакте с Россией для того, чтобы сфокусироваться на основном дипломатическом плане.
"Для США и всего цивилизованного мира война не является желаемым сценарием развития событий. В то же время есть понимание того, что существует угроза украинскому суверенитету, и Соединенные Штаты не готовы им поступаться", - заключила посол.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на фоне сообщений о намерении РФ "вторгнуться на Украину" заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой.