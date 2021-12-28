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1 час назад

Загадочную временную капсулу нашли под снесенной статуей генерала в США

В США под пьедесталом снесенного памятника генералу армии Конфедерации Роберта Ли обнаружили вторую временную капсулу, заложенную в 1887 году. Об этом сообщил губернатор Виргинии Ральф Нортэм в своем аккаунте в Twitter.

Загадочную временную капсулу нашли под снесенной статуей генерала в США
Фото: Steve Helber/APSteve Helber/AP

Вскоре губернатор написал о том, что специалисты сделали рентгеновский снимок капсулы — в ней обнаружили монеты. Помимо этого, судя по снимкам там могут содержатся еще кнопки, книги и даже оружие времен Гражданской войны в США. Вскрытие капсулы произойдет 28 декабря.

До этого сообщалось о первой временной капсуле из свинца. Ее очень долго вскрывали, а когда вскрыли, то нашли книги, конверт и монету. Их содержимое пока неизвестно.

Генерал Роберт Эдвард Ли участвовал в Гражданской войне в США на стороне войск южных штатов, объединившихся в образование под названием Конфедеративные штаты Америки. В последний год войны его назначили главнокомандующим войск южан, а с капитуляции его армии в Аппоматтоксе началась капитуляция всех войск Конфедерации. Он скончался в 1870 году.

Позже ему установили множество памятников в южных штатах и даже выпустили памятную монету в 1925 году, однако начиная с 2017 года после беспорядков в городе Шарлотсвилль между ультраправыми и леворадикалами, статуи в его честь стали сносить по всей территории США.

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