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47 минут назад

Появилось видео с места захвата банка в Черногории

В Черногории мужчина со взрывчаткой и «коктейлями Молотова» угрожает взорвать отделение банка и требует выплатить сотрудникам предприятия Primorke денежные средства с процентами за 12 лет. Кадры с места событий в городе Бар появились в распоряжении издания CDM.

Сейчас в городе перекрыли ближайшие к кредитному учреждению улицы, со злоумышленником ведутся переговоры. Ранее он записал обращение, в котором заявил, что при себе у него пистолет, «коктейли Молотова» и два взрывных самодельных устройства. О предполагаемых заложниках информации пока нет. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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