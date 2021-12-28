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1 час назад

Немцы получили призывающие не включать отопление открытки с изображением Путина

Замерзающие граждане Германии начали получать открытки в преддверии Рождества с изображением президента России Владимира Путина и призывами не включать отопление, сообщил автор блога «Медвежий угол» на портале «Мир Тесен».

Немцы получили призывающие не включать отопление открытки с изображением Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, на открытках, которые приходят немцам, нарисован советский плакат. Под изображением главы Российской Федерации красуется руководство к действию: «Включаешь отопление — поддерживаешь Путина». Таким образом автор рождественского поздравления призывает сограждан не тратить слишком много газа, чтобы отапливать собственное жилище. В противном случае немцев ждут неприятные последствия, так как деньги за газ пойдут в казну России. Теперь напуганным жителям ФРГ приходится жить в страхе, что бдительные соседи могут на них пожаловаться.

«Наверняка кто-нибудь бы пожаловался. Но не на использование газа, а нашел бы другой предлог: неподобающее поведение пса, или сбор валежника в парке, или прослушивание гимна России», — говорится в блоге.

Пожаловавшегося Путину учителя отстранили от работы

Стоит отметить, что подобная атмосфера царит в Германии на фоне ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», по которому компания «Газпром» планирует поставлять природное топливо в Европу. Однако некоторые жители ЕС считают, что энергетический проект усилит зависимость Брюсселя от Москвы.

В мире,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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