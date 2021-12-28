Немцы получили призывающие не включать отопление открытки с изображением Путина

Замерзающие граждане Германии начали получать открытки в преддверии Рождества с изображением президента России Владимира Путина и призывами не включать отопление, сообщил автор блога «Медвежий угол» на портале «Мир Тесен».
По его словам, на открытках, которые приходят немцам, нарисован советский плакат. Под изображением главы Российской Федерации красуется руководство к действию: «Включаешь отопление — поддерживаешь Путина». Таким образом автор рождественского поздравления призывает сограждан не тратить слишком много газа, чтобы отапливать собственное жилище. В противном случае немцев ждут неприятные последствия, так как деньги за газ пойдут в казну России. Теперь напуганным жителям ФРГ приходится жить в страхе, что бдительные соседи могут на них пожаловаться.
«Наверняка кто-нибудь бы пожаловался. Но не на использование газа, а нашел бы другой предлог: неподобающее поведение пса, или сбор валежника в парке, или прослушивание гимна России», — говорится в блоге.
Стоит отметить, что подобная атмосфера царит в Германии на фоне ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», по которому компания «Газпром» планирует поставлять природное топливо в Европу. Однако некоторые жители ЕС считают, что энергетический проект усилит зависимость Брюсселя от Москвы.