Китайцы высмеяли позицию Европы по «Северному потоку – 2»

Читатели китайского портала «Гуаньча» высмеяли обвинения европейских стран в адрес России по поводу ситуации с поставками газа по «Северному потоку – 2».

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«Ха-ха, Германия предупредила, что, если конфликт на Украине продолжит усиливаться, она не исключает полной остановки «Северного потока – 2». Эти... идиоты направляют пистолет себе в лицо и кричат: «Не бей меня, если будешь бить, я буду стрелять!» – передает комментарий одного из пользователей РИА «Новости».

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Другой комментатор отметил, что «логика действительно непонятная, как будто «Северный поток – 2» вообще не имеет отношения к Европе».

При этом китайцев поразили попытки европейских стран угрожать России в условиях дефицита газа и проблем простых потребителей. «На самом деле, от холода пострадают только обычные люди, а эти олигархи не замерзнут и не будут голодать! Простые люди хотят жить и работать в мире и довольстве, но те, кто имеют деньги и власть, заигрываются в политику. Очередное доказательство лицемерия демократии западного образца», – возмутился один из читателей.

Другой пользователь задался вопросом, «о чем думают немцы». «Приставили нож к своему горлу и угрожаете России. Ради чего вы собираетесь умереть?» – написал он.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что достигла консенсуса с канцлером Олафом Шольцем по теме «Северного потока – 2».

Она заверила, что у нее и Шольца «есть общая позиция», признав, что прежде они «занимали по этому вопросу разные позиции». «Но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», – сказала Бербок.

Недавно канцлер и министр выступили с прямо противоположных позиций по вопросу о судьбе российского газопровода «Северный поток – 2». Шольц заявил, что сертификация оператора «Северного потока – 2» никакого отношения к политике не имеет. Бербок же сказала, что «при нынешнем положении дел одобрить работу газопровода не представляется возможным».

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем Европа обвиняет Газпром в обострении энергетического кризиса.

Позднее в Газпроме назвали сроки заполнения второй нитки газопровода «Северный поток – 2». Первая нитка газопровода «Северный поток – 2» находится под рабочим давлением, а вторая нитка будет заполнена до конца 2021 года,