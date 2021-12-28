Россия и США проведут переговоры по ситуации вокруг Украины

Представители России и США проведут 10 января переговоры по ситуации вокруг Украины, безопасности в Европе, а также по контролю над вооружениями. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.