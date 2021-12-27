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21 минуту назад

В ЕС отреагировали на проект поправок к конституции Белоруссии

Евросоюз принял к сведению опубликованный 27 декабря проект поправок к конституции Белоруссии. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

В ЕС отреагировали на проект поправок к конституции Белоруссии
Фото: ReutersReuters

При этом приоритетом для Брюсселя в плане поправок остаются «национальный диалог и честные президентские выборы в Белоруссии».

«Мы приняли к сведению публикацию проекта. Для ЕС приоритетом остается прекращение репрессий, освобождение политических заключенных, настоящий инклюзивный диалог, который должен привести к новым, свободным и честным президентским выборам под наблюдением Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ», — приводятся в материале слова представителя Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что данные принципы ЕС озвучил еще в октябре 2020 года по итогам саммита.

Конституционный референдум в Белоруссии планируют провести во второй половине февраля 2022 года.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,ОБСЕ,
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