В ЕС отреагировали на проект поправок к конституции Белоруссии

Евросоюз принял к сведению опубликованный 27 декабря проект поправок к конституции Белоруссии. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

Фото: Reuters Reuters

При этом приоритетом для Брюсселя в плане поправок остаются «национальный диалог и честные президентские выборы в Белоруссии».

«Мы приняли к сведению публикацию проекта. Для ЕС приоритетом остается прекращение репрессий, освобождение политических заключенных, настоящий инклюзивный диалог, который должен привести к новым, свободным и честным президентским выборам под наблюдением Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ», — приводятся в материале слова представителя Еврокомиссии.

Он подчеркнул, что данные принципы ЕС озвучил еще в октябре 2020 года по итогам саммита.