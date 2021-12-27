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19 минут назад

Савченко объяснила решение сняться в провокационной фотосессии

Бывший народный депутат Украины Надежда Савченко, которую привыкли видеть в брюках, опубликовала на своей странице в Facebook кадры фотосессии, где она предстает в длинном элегантном платье и с макияжем.

Савченко объяснила решение сняться в провокационной фотосессии
Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiiafacebook.com/Savchenko.Nadiia

По словам девушки, она решила посмотреть на мир под другим углом зрения.

Савченко предстала перед подписчиками в двух образах: легком бирюзовом платье с декольте и в нарядном декольтированном темном платье, которое смотрится более строго.

«Иногда надо отвлекаться от политики, работы и жизненных проблем и посмотреть мир под другим углом зрения», - написала Савченко.

Она также опубликовала ссылку на свое интервью телеканалу «2+2».

«Вышла хорошая профессиональная работа журналистов телеканала «2+2», легкое, «ванильное» интервью с Надеждой Савченко для телепередачи «Випы и Топы», - пояснила девушка.

Изданию «Страна.Ua» Савченко рассказала, что фотосессия – разовый новогодний подарок самой себе.

«Это разовая новогодняя легкая акция. Я не думаю, что каждый день так выглядеть - это очень удобно. Но хотя бы раз женщина должна побаловать себя какой-то фотосессией, каким-то салоном. А так - все к войне готовятся, женщин в армию призывают. Так что не до фотосессии сейчас. Придет время, будем все стрелять», - пояснила она.

Подписчики считают, что Савченко идет новый образ.

«Боже, как вы раскрылись, просто чудо из чудес, оставайтесь такой, в душе вы всегда такая, но хочется и внешней красоты, спасибо волшебству новогоднему», - написала одна из них.

«Жаль, что я не скульптор. Прекрасная натура, чтобы слепить: «Родина – Мать Украины». Надя настоящая», - написала другая.

«Неожиданно, но прекрасно, вы, Надежда, может, в президенты?», - прокомментировала еще одна.

В мире,Надежда Савченко,
18+
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