Савченко объяснила решение сняться в провокационной фотосессии

«Это разовая новогодняя легкая акция. Я не думаю, что каждый день так выглядеть - это очень удобно. Но хотя бы раз женщина должна побаловать себя какой-то фотосессией, каким-то салоном. А так - все к войне готовятся, женщин в армию призывают. Так что не до фотосессии сейчас. Придет время, будем все стрелять», - пояснила она.