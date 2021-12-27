Пока вы не уснули: Подготовка Киева к захвату Донбасса и главный симптом омикрона

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Матвиенко заявила о подготовке Украины к захвату Донбасса

Украина, вероятно, готовила сценарий военного вторжения и захвата самопровозглашенного Донбасса. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции в понедельник.

«У меня складывается впечатление, что был заготовлен военный сценарий третьей попытки силой просто уничтожить людей и вернуть себе территорию», - сказала Матвиенко.

В США пригрозили России новейшими истребителями-невидимками

Украина сможет выиграть воздушный бой с Россией только при поддержке Киева со стороны новейших истребителей F-35 США и НАТО, считает военный эксперт Крис Осборн.

«Если дело дойдет до борьбы за превосходство в воздухе, Россия будет иметь преимущество», — написал Осборн.

Тимошенко раскрыла газовый обман на Украине

С 2014 года Украина экспортирует газ не из Европы, а из России, обманывая тем самым своих граждан. Об этом в понедельник, 2 декабря, заявила лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По ее словам, киевские власти для имитации поставок топлива из Европы построили специальную трубопроводную перемычку, через которую газ ходил по кругу, а затем его регистрировали на таможне.

Россиян предупредили о резком подорожании аренды жилья

В ближайшее время рост цен на аренду жилья в российских городах может заметно ускориться. Минстрой планирует обязать россиян заключать договоры через специальную государственную информсистему (ГИС), чтобы бороться с серым рынком аренды.

По мнению участников Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), это приведёт к подорожанию съёма квартир на 15–20%.

«Это наша территория»: Кадыров призвал присоединить Украину к РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что Украину стоит присоединить к России, если ее президент Владимир Зеленский не пересмотрит свою антироссийскую политику.

Своим мнением он поделился в воскресенье, 26 декабря, на пресс-конференции в Грозном.

Назван главный симптом омикрона

При заболевании новым штаммом коронавируса «омикрон» может появиться кожная сыпь. Её выявили учёные Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т.Х. Чана со специалистами Королевского колледжа Лондона.

Именно сыпь оказалась самым популярным симптомом новой мутации коронавируса.

Задержаны участники банды Басаева и Хаттаба

Задержаны двое участников банды террориста Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.

Как сообщили источники в Следкоме и ФСБ, подозреваемые принимали участие в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году.

Лукашенко получил звание «коррупционер года»

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «превзошел всех», и присвоил главе государства звание «Коррупционер года — 2021».

Жюри, состоящее из «шести журналистов и экспертов в области противодействия коррупции», выбрало Лукашенко из 1166 претендентов.

Раскрыто прошлое отца девятилетней студентки МГУ

Первый канал

Отец девятилетней студентки психологического факультета МГУ Евгений Тепляков в свое время был способным студентом и занимался интересной научной работой.

Об этом заявил член СПЧ, завкафедрой психологии личности психфака МГУ, доктор психологических наук Александр Асмолов.

Хранящих наличку россиян предупредили о нависшей угрозе