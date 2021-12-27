Кличко поручил создать штаб обороны Киева

«Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений», - заявил глава Киевской администрации.