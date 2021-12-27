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34 минуты назад

Кличко поручил создать штаб обороны Киева

Мэр Киева Виталий Кличко поручил создать штаб территориальной обороны города для защиты от возможного российского вторжения. Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Кличко поручил создать штаб обороны Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кличко провел совещание с представителями Службы безопасности Украины (СБУ), представителями Генштаба ВСУ, полиции и других силовых структур и призвал «готовиться к худшему».

«Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений», - заявил глава Киевской администрации.

На границе Украины и России появилась колючая проволока

В частности, в столице будет создан штаб территориальной обороны, который представит и развернет систему территориальной обороны города и проведет командно-штабные учения в январе 2022 года.

Ранее сообщалось, что правительство Украины совместно с частными военными компаниями проводят программы подготовки гражданского сопротивления. Программы являются частью плана стратегической обороны Украины, который должен быть реализован в случае российского вторжения. Предполагается, что обученные партизаны продолжат борьбу в случае разгрома украинской армии.

В мире,Виталий Кличко,Генштаб,Правительство Украины,СБУ,
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