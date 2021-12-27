Стало известно о возможной новой должности Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может стать председателем Всебелорусского народного собрания. Это следует из проекта новой конституции, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале, сообщает РЕН ТВ.

Вместе с тем в проекте обновленного основного закона страны говорится, что изменения "ограничивающие количество сроков президента, вступают в силу со дня вступления в должность вновь избранного президента".

Таким образом, президентские сроки Лукашенко "обнуляются", благодаря чему он сможет остаться во главе государства еще на два срока.

Напомним, проект изменений и дополнений в конституцию Белоруссии был обнародован для всенародного обсуждения ранее сегодня, 27 декабря.