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28 минут назад

На границе Украины и России появилась колючая проволока

В Луганской области Украины на границе с Россией выстроили забор протяженностью 100 километров, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание Hromadske.

На границе Украины и России появилась колючая проволока
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Двухметровое заграждение, обтянутое колючей проволокой, начинается в Харьковской области. На этом участке установлены 15 камер видеонаблюдения и 4 оперативных центра.

Кроме того, на границе вырыт противотранспортный ров и обустроена контрольно-следовая полоса.

По словам представителя Луганского пограничного отряда Татьяны Летошко, эти приспособления не смогут остановить наступление потенциального противника, но помогут отследить и задержать нарушителей.

Украина опубликовала карту «стянутых к границе войск России»

В конце ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна меняет стратегию обустройства границ. По его словам, в начале ноября правительство выделило 21 миллион гривен (около 800 тысяч евро) на укрепление границы.

22 декабря Госпогранслужба Украины заявила, что пограничники усиливают наиболее уязвимые участки границы с Россией при помощи противотанковых рвов.

В мире,Денис Шмыгаль,ИТАР-ТАСС,
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