Обзор иноСМИ: самые сильные санкции против РФ и «Нептуны» Киева

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Фото: Youtube Youtube

Останется ли ковид с нами навсегда?

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По мере приближения 2022 года планета подходит к двухлетней годовщине пандемии COVID-19. Во всем мире умерло более пяти миллионов человек (по мнению экспертов, эта цифра явно недооценена), а совсем недавно был обнаружен новый омикрон-штамм, который может оказаться заразнее дельты; автор Quanta Magazine Тара Смит проанализировала имеющуюся информацию о коронавирусе и пришла к выводу, что полностью избавиться от него человечество вряд ли сможет.

Смит отметила, что успешно искоренять удавалось вирусы, которые вписывались в такой сценарий: вирус легко диагностировать, его распространение удается быстро остановить, он не встречается у животных. COVID-19 терпит неудачу по всем трем пунктам. Примерно 35 процентов случаев COVID-19 протекают бессимптомно, что затрудняет контроль над распространением и диагностику. Кроме того, ковид вызывает симптомы, похожие на симптомы гриппа и других респираторных вирусов. Наконец, болезнь распространяется среди многих видов животных «и конца этому не видно», а животные - плохо контролируемые источники вируса для людей. Вакцины от ковида высоко эффективны, но не «убийственны» для него, как прививки от оспы, кори и полиомиелита, подчеркнула автор.

В Киеве пригрозили России «Нептунами»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинской армии «будет чем противостоять российским военным, если те начнут атаку с Азовского моря». Как сообщает «Обозреватель», Данилов рассказал, что Украина может использовать против сил РФ крылатые ракеты наземного базирования «Нептун».

Первый дивизион этого ракетного комплекса в ближайшее время должен выйти на боевое дежурство. Издание подчеркнуло, что «границы на море нет», а «российский флот может подойти настолько близко к украинскому побережью», что юго-восточные города Украины становятся наиболее уязвимыми в стране.

«Самые сильные санкции против России»

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в случае наступления России на Украину Штаты могут ввести против РФ «самые сильные санкции», пишет украинское издание «Корреспондент». По ее словам, Вашингтон координирует свою позицию с союзниками, непосредственно доводя до сведения Москвы, что «не следует посягать на суверенитет Украины».

Отвечая на уточняющий вопрос, будут ли введены санкции против руководства страны, Харрис отметила, что не собирается говорить о «конкретных» мерах. Она заверила, что США «абсолютно ясно дали понять» России, какими будут последствия в случае эскалации конфликта.

Говорить с Москвой придется: реальна ли «российская угроза»

Глава центра «Россия/Новые независимые государства» Французского института международных отношений Татьяна Кастуева-Жан прокомментировала для Atlantico гарантии безопасности, которые Россия потребовала от НАТО и США. По ее мнению, документы означают угрозу для Восточной, но не для Западной Европы, которую Россия не будет атаковать прямо, но сможет «множить гибридные, кибернетические или информационные» атаки.

Кастуева-Жан подчеркнула, что требования Россия не новы, Москва их четко формулировала в различных видах на протяжении многих лет. В частности, в 2008 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев предложил начать переговоры по европейской безопасности: по словам эксперта, новые проекты соглашений с НАТО и США включают элементы предложений Медведева. По мнению Кастуевой-Жан, избежать фундаментальной дискуссии с РФ о европейской безопасности не удастся, что «будет рассматриваться как уступка агрессивным методам».

«Оливье» для украинцев подорожал на четверть

Программа «ТСН Тиждень» подсчитала, что для приготовления трех килограммов салата «Оливье» в конце 2021 года украинцам потребуется потратить почти 200 гривен (около 540 рублей). Это на 25 процентов больше, чем год назад.