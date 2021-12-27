В Польше назвали трагедией возможное исключение из ЕС

Сенатор от Польской крестьянской партии Ян Филипп Либицкий назвал выход Польши из ЕС катастрофой и заявил, что в таком случае Варшава окажется в сфере влияния Москвы. Об этом сообщает Do Rzeczy.

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«Выход или исключение Польши из ЕС было бы для нас трагической ситуацией», - подчеркнул сенатор.

Он отметил, что, во-первых, это противоречило бы решению поляков на референдуме 2003 года, когда подавляющее большинство жителей страны высказалось за членство в ЕС, «и сегодня большинство все еще хочет этого».

«Во-вторых, мы находимся в таком месте Европы, что, на мой взгляд, говорить о каком-то нейтралитете - просто сказка. Либо мы можем быть в ЕС и НАТО, либо в сфере влияния России», - подчеркнул Либицкий.

По его мнению, ответственные политические силы должны сделать все, чтобы Польша никогда не покинула ЕС, «потому что для нас это был бы катастрофический сценарий». Одним из элементов предотвращения этого он назвал переход на евро.

«Я спрашиваю себя, почему страны Балтии приняли евро. На мой взгляд, ответ таков: потому что они считают, что максимально возможная экономическая интеграция с Западом является лекарством от российской угрозы», - заявил Либицкий.

На прошлой неделе Еврокомиссия (ЕК) подала против Польши очередной иск в Европейский суд. В иске указано, что постановления Конституционного суда (КС) Польши нарушают принцип единообразного применения законодательства ЕС и обязательную силу постановлений Европейского суда. Следующим шагом Брюсселя могут стать финансовые санкции против Польши.