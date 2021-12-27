На Украине призвали НАТО выдвинуть требование к России

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев призвал НАТО при обсуждении гарантий безопасности потребовать от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он заявил о необходимости выдвинуть такое требование в эфире телеканала «Наш».

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По словам экс-депутата, НАТО и РФ хотят разделить сферы влияния в мире.

«Я думаю, что будут встречные требования у НАТО. Такие же, как были у Путина: по нерасширению блока (ОДКБ), по неразмещению оружия, отказ от каких-то средств вооружения», — сказал Мураев.

Он также добавил, что США пойдут на любую сделку с Россией, чтобы не допустить ее союза с Китаем.

26 декабря президент России Владимир Путин высказался об ответных мерах на расширение Североатлантического альянса на восток. Он отметил, что меры могут быть самыми разными, но зависят от того, какие предложения сделают российские военные эксперты.