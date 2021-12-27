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32 минуты назад

В Польше назвали трагедией возможное исключение из ЕС

Сенатор от Польской крестьянской партии Ян Филипп Либицкий назвал возможный выход или исключение Польши из Евросоюза (ЕС) трагедией. Он заявил об этом в интервью изданию Do Rzeczy, передает РИА Новости.

В Польше назвали трагедией возможное исключение из ЕС
Фото: ReutersReuters

«Мы находимся в таком месте в Европе, что, на мой взгляд, говорить о каком-то нейтралитете — это просто сказки. Либо мы можем находиться в ЕС и НАТО, либо — в российской сфере влияния», — сказал Либицкий.

Польский сенатор добавил, что власти должны сделать все возможное, чтобы Польша никогда не покинула ЕС. По его словам, Варшаве необходимо как можно быстрее принять евро в качестве национальной валюты.

22 декабря стало известно, что Еврокомиссия запускает юридическую процедуру против Польши за нарушение законов ЕС на фоне спора по решению Варшавы о верховенстве национальной конституции над европейским правом. Так, комиссия выразила сомнения в независимости и беспристрастности Конституционного суда Польши.

12 декабря министр юстиции Польши Збигнев Зебро предложил в случае обострения конфликта из-за вопроса о верховенстве права в ЕС прекратить платежи в бюджет объединения и накладывать вето на его решения.

В мире,Збигнев Зебро,НАТО,Еврокомиссия,ЕС,РИА Новости,
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