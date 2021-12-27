Власти Британии объявили Россию «вызывающе враждебной» страной

Государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс назвал самые, по его мнению, «вызывающе враждебные государства, с которыми сталкивается» Лондон.
Назвать такие страны ему предложила Telegraph. Хайндс включил в список Китай, Россию и Иран. Эти страны, по его словам, «обладают человеческим потенциалом, у них большое присутствие, они могут обеспечивать присутствие в больших масштабах».
Как заявил Хайндс, Пекин, Москва и Тегеран «могут проводить и действительно проводят информационные операции и задействованы множеством разных способов». По его словам, «трудно дать исчерпывающий список».