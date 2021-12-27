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1 час назад

Власти Британии посчитали Россию одной из самых «вызывающе враждебных» стран

Государственный министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс назвал самые, по его мнению, «вызывающе враждебные государства, с которыми сталкивается» Лондон.

Власти Британии объявили Россию «вызывающе враждебной» страной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Назвать такие страны ему предложила Telegraph. Хайндс включил в список Китай, Россию и Иран. Эти страны, по его словам, «обладают человеческим потенциалом, у них большое присутствие, они могут обеспечивать присутствие в больших масштабах».

Как заявил Хайндс, Пекин, Москва и Тегеран «могут проводить и действительно проводят информационные операции и задействованы множеством разных способов». По его словам, «трудно дать исчерпывающий список».

Telegraph пишет, что «угрозы» со стороны этих государств включают шпионов и военных в состоянии готовности, а также кибератаки и кампании по дезинформации. При этом Хайндс также назвал четвертую «враждебную» страну – КНДР, передает РИА «Новости».
В мире,Daily Telegraph,РИА Новости,
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