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7 минут назад

Вице-президент США пообещала «самые сильные» санкции России из-за Украины

Вице-президент США Камала Харрис в эфире телеканала CBS заявила, что Россию могут ждать санкции, которых еще не было, из-за ситуации на Украине.

"Санкции, которых не видели раньше": В США пообещали ответ России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она дала понять, что США координируют свою позицию с союзниками и напрямую доводят ее до сведения российских властей, сообщает РИА «Новости».

«Мы напрямую разговариваем с Россией. Мы очень ясно даем понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины, что мы отстаиваем ее территориальную целостность», – ответила Харрис, случится ли в ближайшие несколько недель «горячая война в Европе».

Она подчеркнула, что США работают с союзниками «и очень ясно дали понять, что готовы применить санкции, которых вы еще не видели раньше».

Глава Еврокомиссии анонсировала новые санкции против России

Напомним, что президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.

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Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

В мире,Владимир Путин,НАТО,Еврокомиссия,МИД,CBS,Sky News,РИА Новости,
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