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20 минут назад

Украинский дипломат раскрыл «заговор» Путина и Зеленского

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы согласится на встречу с Владимиром Зеленским, если тот «уничтожит политическую карьеру» экс-главы Украины Петра Порошенко.

Украинский дипломат раскрыл «заговор» Путина и Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это требование Путина для того, чтобы он согласился с Зеленским говорить. То есть для Путина Порошенко – это враг номер один», – сказал дипломат в эфире телеканала «Украина 24», сообщает РИА «Новости».

При этом он отметил, что его слова основаны на «опыте работы и общения с российской стороной во многих переговорах».

Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму.

Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Порошенко также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.

«Разговор не состоялся»: Зеленский неудачно позвонил Путину

В мире,Сергей Семочко,Валерий Чалый,Владимир Зеленский,Петр Порошенко,Владимир Путин,РИА Новости,
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