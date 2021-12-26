Украинский дипломат раскрыл «заговор» Путина и Зеленского

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«Это требование Путина для того, чтобы он согласился с Зеленским говорить. То есть для Путина Порошенко – это враг номер один», – сказал дипломат в эфире телеканала «Украина 24», сообщает РИА «Новости».

При этом он отметил, что его слова основаны на «опыте работы и общения с российской стороной во многих переговорах».

Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму.