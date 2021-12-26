Украинский дипломат раскрыл «заговор» Путина и Зеленского

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы согласится на встречу с Владимиром Зеленским, если тот «уничтожит политическую карьеру» экс-главы Украины Петра Порошенко.
«Это требование Путина для того, чтобы он согласился с Зеленским говорить. То есть для Путина Порошенко – это враг номер один», – сказал дипломат в эфире телеканала «Украина 24», сообщает РИА «Новости».
При этом он отметил, что его слова основаны на «опыте работы и общения с российской стороной во многих переговорах».
Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму.
Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Порошенко также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.