Насмешить и напугать: Самые яркие новогодние обращения лидеров к нации

Каждый Новый год мировые лидеры выступают с поздравлениями. Обычно главы государств подводят итоги уходящего года и высказывают традиционные пожелания на год наступающий. Однако история знает случаи, которые выделяются из общего ряда своей необычайностью, причем как забавной, так и пугающей. Несколько таких историй — в подборке «Рамблера».

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Вражеское поздравление

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Так, в канун 1988 года советский и американский народы "махнулись" президентами: Рональд Рейган поздравил народ СССР, а Михаил Горбачев – США. Лидеры двух стран решились на такой эксперимент на фоне международной разрядки, когда советские власти решили сдружиться с американскими, хотя на тот момент еще были свежи воспоминания о Карибском кризисе и Вьетнамское войне.

Вместо лидера страны — юморист

В 1991 году россиян с Новым годом поздравил опять-таки не лидер страны: за него это сделал юморист Михаил Задорнов. Его избрали как фигуру не политическую, поскольку Советский Союз только распался и поздравление от только что вступившего на пост президента Бориса Ельцина руководству страны показалось нетактичным. Задорнов поздравил граждан новоиспеченной страны и пожелал им, чтобы в наступающем году они «не просто меняли бензин на колоши и нефть на колготки». Задорнов так вошел в образ, что задержал бой курантов на целую минуту.

Примечательно, что в 1993 году в той же роли выступил основатель печально известной финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди. На следующий год с новогодней речью в телеэфир вышла певица Алла Пугачева, а в 1998 году, когда один из телеканалов вместо поздравления настоящего президента и вовсе вывел в эфир его куклу.

Поздравление, ставшее мемом

Российские «лихие» 90-е были богаты на неординарные новогодние поздравления и завершились тем, что в 1999-м Ельцин удивил всю страну, произнеся в своем поздравлении теперь уже крылатую фразу «Я устал, я ухожу», позже ставшую мемом. Тогда же помимо его выступление по телевидению было показано выступление его преемника — на тот момент исполняющего обязанности президента Владимира Путина.

Ближе к народу

В 2002 году нетрадиционное поздравление получили украинцы. Президент Леонид Кучма обратился к народу не из традиционного кабинета, а из своей резиденции в домашней обстановке, в неофициальной одежде, в обнимку с внуком и собакой. В итоге поздравление, призванное сделать Кучму «ближе к народу», только породил множество анекдотов и пародий.

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