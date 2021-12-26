На Украине поставят на воинский учет беременных и женщин с детьми

На Украине под воинский учет попадут беременные и женщины с малолетними детьми, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления разведки Министерства обороны страны.
В ведомстве уточнили, что как и в случае с мужчинами, будет учитываться состояние здоровья этих женщин и семейные обстоятельства.
В 2022 году в Генеральном штабе ВСУ проведут анализ изменений числа военнообязанных-женщин, состоящих на воинском учете, добавили в пресс-службе.
На Украине вступил в силу новый приказ Минобороны о перечне отраслей и профессий для женщин, подлежащих воинскому учету. В этот список вошли 35 направлений, каждое из которых представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности. Позже глава комитета Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки Александр Завитневич заявил, что этот перечень будет сокращен.