На Украине поставят на воинский учет беременных и женщин с детьми

На Украине под воинский учет попадут беременные и женщины с малолетними детьми, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления разведки Министерства обороны страны.

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В ведомстве уточнили, что как и в случае с мужчинами, будет учитываться состояние здоровья этих женщин и семейные обстоятельства.

В 2022 году в Генеральном штабе ВСУ проведут анализ изменений числа военнообязанных-женщин, состоящих на воинском учете, добавили в пресс-службе.