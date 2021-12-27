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1 час назад

Читатели Daily Mail назвали Путина лидером, который защищает свой народ

Заявление президента России Владимира Путина о принятии военно-технических мер в случае отказа Запада предоставить Москве гарантии безопасности вызвало дискуссию среди читателей газеты Daily Mail. Большинство из них сошлись во мнении, что РФ имеет право применить ответные меры в случае агрессии.

Некоторые из читателей напомнили, что в НАТО действительно пообещали не расширяться в 1990-е годы и заявляли, что не будут использовать Украину в качестве стратегического объекта для нападения на Россию. Теперь же РФ рассматривает Альянс как угрозу, и заявления российского президента вполне правомерны. Так, комментатор под ником Timlot64 выразил сожаление, что Великобританией управляет не Путин.

Я бы хотел, чтобы Джонсон защищал нас так же, как российский президент защищает свой народ, — отметил он.

Другие читатели предложили отдать Украину Путину в обмен на газ или же принять в НАТО Чечню, а также обратить внимание президента России на Китай.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России в случае отказа США и НАТО дать гарантии безопасности может быть самым разным и будет зависеть от рекомендаций военных экспертов. При этом Москва будет стремиться к достижению позитивных результатов переговоров по этому вопросу, так как заинтересована в дипломатическом переговорном результате, закреплённом с юридической точки зрения.

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17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

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