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1 час назад

Кулеба полагает, что Россия имеет военное превосходство над Украиной в Азовском море

Россия в военном отношении имеет значительное преимущество над Украиной в Азовском море, полагает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Его комментарий журналистам американской газеты The Washington Post приводится в статье, опубликованной в субботу.

Кулеба заявил о превосходстве России в Азовском море
Фото: © EPA-EFE/TOMS KALNINS© EPA-EFE/TOMS KALNINS

"С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия", - отметил украинский министр. "В случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на берегу Азовского моря", - утверждал он.

По версии Кулебы, "Россия, конечно, диктует развитие ситуации на Азове".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В мире,Дмитрий Кулеба,Дмитрий Песков,МИД,Washington Post,
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