Кулеба заявил о превосходстве России в Азовском море

"С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия", - отметил украинский министр. "В случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на берегу Азовского моря", - утверждал он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.