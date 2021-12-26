В США захотели заранее ввести санкции против РФ

Запад должен ввести новые санкции в отношении России, чтобы предотвратить ее вторжение на Украину. Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины, экс-посол Вашингтона в НАТО Курт Волкер.

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«Текущая политика Запада заключается в том, что если Россия сделает что-то худшее, тогда (и только тогда) Запад примет новые санкции. Теперь необходимо изменить динамику — Запад должен ввести новые санкции сейчас и согласиться на снятие этих санкций только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации», — заявил Курт Волкер в своем материале для сайта Центра анализа европейской политики (CEPA).

Еще одна инициатива бывшего посла — увеличение военной помощи Украине. По мнению Волкера, президенту США Джо Байдену нужно оперативно обработать запросы, с которыми недавно к Вашингтону обратился министр обороны Украины Алексей Резников. Также посол предлагает инвестировать в энергетическую безопасность Киева и «держать Россию в догадках» — Москва должна быть не уверена в следующих шагах Запада.