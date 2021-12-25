В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
15 минут назад

Украинский политолог перешел на русский язык после пресс-конференции Путина

Украинский политолог Вадим Карасев во время обсуждения большой пресс-конференции президента России Владимира Путина перешел на русский язык в эфире телеканала «Украина 24». Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский политолог перешел на русский язык после пресс-конференции Путина
Фото: ТАССТАСС

Он указал, что украинские власти «уехали до конца января», несмотря на наличие врага у границ Украины.

«Нужен новый правящий класс, новые депутаты, не те, что сейчас», — отметил политолог, пояснив, что Киев должен организовать перевыборы.

23 декабря во время пресс-конференции Владимир Путин заявил, что большевики силой присоединили Донбасс к Украине в момент образования СССР. По его словам, именно это стало причиной нынешнего кризиса и вооруженного противостояния в регионе.

Соловьеву отказали в аккредитации на пресс-конференцию Путина

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет намерений по вторжению на территорию республики.

В мире,Вадим Карасев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители