Украинский политолог Вадим Карасев во время обсуждения большой пресс-конференции президента России Владимира Путина перешел на русский язык в эфире телеканала «Украина 24». Об этом сообщает РИА Новости.

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Он указал, что украинские власти «уехали до конца января», несмотря на наличие врага у границ Украины.

«Нужен новый правящий класс, новые депутаты, не те, что сейчас», — отметил политолог, пояснив, что Киев должен организовать перевыборы.

23 декабря во время пресс-конференции Владимир Путин заявил, что большевики силой присоединили Донбасс к Украине в момент образования СССР. По его словам, именно это стало причиной нынешнего кризиса и вооруженного противостояния в регионе.