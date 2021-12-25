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1 час назад

Американский военный оскорбил Байдена во время разговора с ним: видео

Американский военный оскорбил президента своей страны Джо Байдена во время поздравлений в прямом эфире на Рождество, сообщает газета The New York Post.

Инцидент произошел во время традиционных телефонных звонков одному из сотрудников Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.

В конце разговора американец поздравил Байдена и его супругу с наступающим праздником, добавив лозунг критиков американского лидера.

«Счастливого Рождества и вперед, Брэндон», – сказал он. Байден же в ответ повторил фразу «Вперед, Брэндон».

Этот лозунг появился после октябрьских гонок NASCAR в США. Пока победитель Брэндон Браун давал интервью, позади него скандировала толпа. Журналист предположил, что люди кричали «Вперед, Брэндон», однако но на самом деле это было «К черту Байдена». С тех пор фразу «Вперед, Брэндон» стали использовать как цензурную версию ругательства в адрес Байдена.

В мире,Видео,Джозеф Байден,
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