Американский военный оскорбил Байдена во время разговора с ним: видео

Американский военный оскорбил президента своей страны Джо Байдена во время поздравлений в прямом эфире на Рождество, сообщает газета The New York Post.
Инцидент произошел во время традиционных телефонных звонков одному из сотрудников Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.
В конце разговора американец поздравил Байдена и его супругу с наступающим праздником, добавив лозунг критиков американского лидера.
«Счастливого Рождества и вперед, Брэндон», – сказал он. Байден же в ответ повторил фразу «Вперед, Брэндон».
Этот лозунг появился после октябрьских гонок NASCAR в США. Пока победитель Брэндон Браун давал интервью, позади него скандировала толпа. Журналист предположил, что люди кричали «Вперед, Брэндон», однако но на самом деле это было «К черту Байдена». С тех пор фразу «Вперед, Брэндон» стали использовать как цензурную версию ругательства в адрес Байдена.