Американский военный оскорбил Байдена во время разговора с ним: видео

Этот лозунг появился после октябрьских гонок NASCAR в США. Пока победитель Брэндон Браун давал интервью, позади него скандировала толпа. Журналист предположил, что люди кричали «Вперед, Брэндон», однако но на самом деле это было «К черту Байдена». С тех пор фразу «Вперед, Брэндон» стали использовать как цензурную версию ругательства в адрес Байдена.