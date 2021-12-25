Французский военный корабль прибыл в Одессу. Видео

Французский военный корабль Auvergne D654 зашел в порт Одессы. Об этом сообщили местные СМИ в пятницу.

На кадрах Ruptly судно стоит у берега, на нем развеваются флаги Украины и Франции. Военные в форме национальных военно-морских сил Франции выгоняют вертолет на площадку Auvergne D654 и выносят с корабля коробки и мусорные пакеты.

По данным местных СМИ, это десятое судно НАТО, прибывшее в Одессу в этом году. Auvergne D654 находится в Черном море с 14 декабря и пробудет в Одессе до 28 декабря.