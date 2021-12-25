В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
33 минуты назад

Французский военный корабль прибыл в Одессу. Видео

Французский военный корабль Auvergne D654 зашел в порт Одессы. Об этом сообщили местные СМИ в пятницу.

На кадрах Ruptly судно стоит у берега, на нем развеваются флаги Украины и Франции. Военные в форме национальных военно-морских сил Франции выгоняют вертолет на площадку Auvergne D654 и выносят с корабля коробки и мусорные пакеты.

По данным местных СМИ, это десятое судно НАТО, прибывшее в Одессу в этом году. Auvergne D654 находится в Черном море с 14 декабря и пробудет в Одессе до 28 декабря.

В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью RT призвал коллег из Германии и Франции повлиять на Украину в вопросе выполнения Минских соглашений по Донбассу. Глава МИД также добавил, что Россия не заинтересована в военных конфликтах, но будет жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтет нужными.

В мире,Войска,Видео,Сергей Лавров,НАТО,МИД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители