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37 минут назад

СМИ: В Германии произошел раскол из-за «Северного потока — 2»

В правительстве Германии наметился раскол из-за газопровода «Северный поток — 2», который превратился в «слона в посудной лавке между партиями «Светофора». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкие СМИ.

«Северный поток — 2» расколол Германию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В коалиционном соглашении проект не упоминается, что может говорить об отсутствии единой позиции. «Зеленые» выступали резко против газопровода, однако в СДПГ его поддерживают.

«Это клин в коалиции, который еще может создать напряжение», — сказал эксперт немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клуге.

По его мнению, «Северный поток — 2» испытывает на прочность новое правительство.

Новый канцлер ФРГ принял решение по «Северному потоку — 2»

Из-за партийных разногласий министр иностранных дел Анналена Бербок оказалась в сложной ситуации. При этом канцлер Олаф Шольц ведет себя крайне сдержанно. На саммите Евросоюза он назвал газопровод частным проектом в немецкой экономике.

По мнению эксперта Германского совета по международным отношениям Штефана Майстера, этим заявлением канцлер допустил ошибку.

«Это неразумно, потому что в конечном итоге коалиция расколется», — сказал он.

Ранее Киев пожаловался на предательство США в газовом вопросе.

В мире,Анналена Бербок,Олаф Шольц,ЕС,
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