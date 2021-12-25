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2 часа назад

Украине предрекли гражданскую войну и разрушение государства

Киевский политолог Андрей Головачев в своем Facebook-аккаунте предрек Украине гражданскую войну и разрушение государства. По его мнению, обвинения в госизмене, которых в стране в последнее время стало очень много, являются признаком скорого раскола.

Украине предрекли гражданскую войну
Фото: PixabayPixabay

Эксперт отметил, что обвиняют экс-президента Петра Порошенко, действующего лидера Владимира Зеленского, главу офиса президента Андрея Ермака, бизнесмена Рината Ахметова и многих других политиков рангом ниже. Он добавил, что все эти обвинения не имеют ничего общего с законностью, правом и справедливостью, они стали техническим приемом борьбы за власть.

Головачев добавил, что подобные действия политических противников являются признаком «надвигающейся Руины». ( Руина — период в истории Украины (и Войска Запорожского) между 1657 и 1687 годами, фактически являвшийся гражданской войной — прим. «Ленты.ру»).

Политолог уверен, что обвинение в госизмене — это последний «мирный» прием политической борьбы, за которым последует раскол, поскольку это не оставляет места компромиссу.

«Обвинения в измене с высшего уровня будут опускаться на региональный уровень, расширяя охват обвиненных, вызывая в обществе подозрительность, страх, охоту на ведьм, истерию, мстительность. Все это фазы предстоящей Руины», — подчеркнул Головачев.

По его мнению, старт этому процессу дадут следующие выборы, поскольку Зеленский пойдет на все, чтобы остаться на второй срок.

Зеленскому предрекли бегство из страны

Ранее сообщалось, что Петру Порошенко предъявили подозрение в госизмене в рамках дела о закупках угля из Донбасса. В частности, в Службе безопасности Украины (СБУ) политика обвинили в использовании своих полномочий главы государства, чтобы разорвать договоры на угольные поставки из ЮАР.

В мире,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Ринат Ахметов,Петр Порошенко,СБУ,Lenta.ru,
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