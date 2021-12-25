На Украине заявили о нежелании сдаваться России и Евросоюзу

Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что в стране люди разделились на два лагеря: одни хотят видеть воссоединение Украины и России, другие поддерживают курс страны в Евросоюз и НАТО. Но есть и третий путь, которому Мураев симпатизирует больше всего — нейтралитет. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на телеканал «НАШ».

Фото: ТАСС ТАСС

По его словам, Мураев не хочет сдаваться ни России, ни Европейскому союзу.

«Те, кто задают вопрос, что тот, кто не за НАТО и ЕС, тот за Россию или просто манипулируют, или не совсем адекватный и умный человек», — подчеркнул он.

Он упомянул, что Австрия и Швейцария всегда придерживались нейтралитета. Он предлагает Украине пойти по третьему, нейтральному пути, выстраивать взаимовыгодные отношения с соседними государствами и быть самостоятельной страной.

По мнению политика, украинцы сами вправе решить, по какому курсу им стоит двигаться дальше. Мураев также подчеркнул, что соседние страны намереваются «выжать из Украины последние соки», хотя страну из-за постоянно напряжения и так покинули около 600 тысяч человек.