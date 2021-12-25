Киев пожаловался на циничное предательство США

Американцы достигли своей цели, они разогнали тему с нападением, с «Северным потоком — 2» ради одного — чтобы газ поставляли не через Украину, а они поставляли газ в Европу. Я бы сказал, что американцы работают цинично, в определённом смысле подло, используют самые грязные пиар-технологии, нагнетают страх на мир, чтобы получить, условно, треть рынка газа в Европе по цене 1500 долларов, — сказал он.