Пока вы не уснули: удар по России с Черного моря и массовая блокировка сим-карт

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The National Interest: США готовят нападение на РФ с Черного моря

ВМС США могут нанести удар по России со стороны Черного моря, высадив морских пехотинцев и развязав войну на два фронта. Об этом пишет американское издание The National Interest.

«Военно-морские силы США, вероятно, имеют превосходство над русскими. Высадка морской пехоты в Черном море может привести к конфликту на два фронта, с которым придется бороться российским оккупационным силам. Если России придется отражать удары сил НАТО, приближающиеся из Восточной Европы, а также отражать атаки ВМС США с моря, у них могут возникнуть проблемы», — пишет The National Interest.

На Украине поспорили с Путиным о газе

Киев с октября практически не импортирует газ, поэтому заявление президента России Владимира Путина о влиянии Украины на резкое подорожание газа в Европе является необоснованным, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Украина с октября практически не импортирует газ вообще. 91% газа в 2021 году было импортировано из Венгрии, а не Польши или Словакии», — заявил он.

По его словам, в настоящее время импорт газа из Польши на Украину не осуществляется.

Операторы приступили к массовой блокировке сим-карт

С 1 декабря сотовые операторы отключили от оказания услуг 2,5 млн корпоративных сим-карт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в нескольких крупных компаниях связи. По словам одного из них, такая цифра была объявлена на последнем совещании в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры).

Названы сроки объединения ПФР с Фондом соцстрахования

Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) должны объединиться к 1 января 2023 года. Об этом рассказали журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«Члены комиссии обсудили предстоящее объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, которое планируется завершить к 1 января 2023 года. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в рамках Российской трехсторонней комиссии будет создана временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения», — сообщили в секретариате.

В июле вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что объединение ПФР и ФСС может произойти не ранее 2023 года.

Россиян предупредили о дефиците автомобилей

В Минпромторге предупредили о дефиците автомобилей

Дефицит автомобилей в России, наблюдаемый сейчас, сохранится и в первой половине 2022 года. Об этом в интервью «Россия 24» заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он отметил, что в первую очередь на это влияет нехватка автокомпонентов — электронных чипов.

Умер актер Владимир Татосов

Кадр из К/ф "Крах инженера Гарина"

Народный артист РСФСР Владимир Татосов умер на 96-м году жизни. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по культуре Елену Драпеко. Известно, что у актера имелось онкологическое заболевание, которое обострилось на фоне коронавируса. Чиновница назвала его смерть большой потерей.

Задержан с поличным: силовика поймали на крупной взятке

В Москве при получении взятки задержали сотрудника Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. По предварительным данным, сотрудники ФСБ поймали полицейского с тремя миллионами рублей. Подозреваемого в совершении уголовного преступления вывели из здания ведомства.

Названа цель химатаки украинцев в Донбассе

Провокация украинских войск с применением химического оружия в Донбассе может быть осуществлена в школе или в больнице. Такое мнение высказал РИА Новости бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что американские ЧВК готовят провокацию в Донбассе. Наемники намерены организовать атаку с использованием химических компонентов, которые уже доставлены в Авдеевку и Красный Лиман.

Журналистка пришла на пресс-конференцию Путина с температурой

Журналистка из Кургана Анна Шишминцева призналась, что смогла пройти на большую пресс-конференцию Владимира Путина с температурой и с неправильными датами ПЦР-тестов. Анна Шишминцева на своей странице в Instagram написала, что ей удалось пройти на пресс-конференцию с просроченным ПЦР-тестом и ей «дико смешно» от этого. Скриншот ее сообщения приводит «Царьград».

«Первое от чего мне дико смешно — меня пустили в Манеж с неправильными датами ПЦР-тестов (спс за невнимательность)», — написала она.

Решена судьба шоу «Поле чудес»