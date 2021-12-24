Украина предъявила обвинения министру транспорта России

Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение министру транспорта России Виталию Савельеву в незаконной переправке лиц через украинскую границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление офиса генпрокурора Украины.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Также обвинение предъявлено заместителю министра транспорта, имя которого не указано.

По данным украинской генпрокуратуры, подозреваемые, «состоя в руководящих должностях крупнейшего авиаперевозчика РФ ПАО "Аэрофлот", после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через государственную границу Украины и пунктов контроля полуострова Крым, организовали преступную схему».

В заявлении говорится, что с апреля 2014 года по ноябрь 2020-го с помощью этой «преступной схемы» было осуществлено 34 тысячи рейсов, через государственную границу Украины были «незаконно переправлены» 329 тысяч человек.

В ведомстве подчеркнули, что перевозка пассажиров осуществлялась «вопреки нормам международного права и воздушного права Украины».

Досудебное расследование в уголовном деле проводит следственное управление СБУ по Крыму.