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29 минут назад

Украина предъявила обвинения министру транспорта России

Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение министру транспорта России Виталию Савельеву в незаконной переправке лиц через украинскую границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление офиса генпрокурора Украины.

Украина предъявила обвинения министру транспорта России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также обвинение предъявлено заместителю министра транспорта, имя которого не указано.

По данным украинской генпрокуратуры, подозреваемые, «состоя в руководящих должностях крупнейшего авиаперевозчика РФ ПАО "Аэрофлот", после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через государственную границу Украины и пунктов контроля полуострова Крым, организовали преступную схему».

В заявлении говорится, что с апреля 2014 года по ноябрь 2020-го с помощью этой «преступной схемы» было осуществлено 34 тысячи рейсов, через государственную границу Украины были «незаконно переправлены» 329 тысяч человек.

В ведомстве подчеркнули, что перевозка пассажиров осуществлялась «вопреки нормам международного права и воздушного права Украины».

Досудебное расследование в уголовном деле проводит следственное управление СБУ по Крыму.

Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого за присоединение к России проголосовали более 96% жителей полуострова. По российскому законодательству на присоединенной территории были образованы новые субъекты Федерации — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В документах ООН и законодательстве Украины Крым и Севастополь рассматриваются как «временно оккупированная» часть Украины.

В мире,Виталий Савельев,Аэрофлот,СБУ,ООН,
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