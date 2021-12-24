Украина предъявила обвинения министру транспорта России

Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинение министру транспорта России Виталию Савельеву в незаконной переправке лиц через украинскую границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление офиса генпрокурора Украины.
Также обвинение предъявлено заместителю министра транспорта, имя которого не указано.
По данным украинской генпрокуратуры, подозреваемые, «состоя в руководящих должностях крупнейшего авиаперевозчика РФ ПАО "Аэрофлот", после закрытия всех воздушных пунктов пропуска через государственную границу Украины и пунктов контроля полуострова Крым, организовали преступную схему».
В заявлении говорится, что с апреля 2014 года по ноябрь 2020-го с помощью этой «преступной схемы» было осуществлено 34 тысячи рейсов, через государственную границу Украины были «незаконно переправлены» 329 тысяч человек.
В ведомстве подчеркнули, что перевозка пассажиров осуществлялась «вопреки нормам международного права и воздушного права Украины».
Досудебное расследование в уголовном деле проводит следственное управление СБУ по Крыму.
Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума, в ходе которого за присоединение к России проголосовали более 96% жителей полуострова. По российскому законодательству на присоединенной территории были образованы новые субъекты Федерации — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В документах ООН и законодательстве Украины Крым и Севастополь рассматриваются как «временно оккупированная» часть Украины.