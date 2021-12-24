В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
1 час назад

СМИ: суд Киева разрешил задержать Порошенко

Печерский районный суд Киева разрешил задержать экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщило в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на источники.

Суд Киева разрешил задержать Порошенко
Фото: © AP Photo/Michael Sohn© AP Photo/Michael Sohn

"Печерский районный суд дал согласие на задержание Петра Порошенко. Решение принято сегодня утром в рамках расследуемого Госбюро расследований дела по подозрению в государственной измене", - отметило СМИ в телеграм-канале.

По данным агентства, суд разрешил задержать экс-президента с целью его привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в пятницу издание "Главком", ссылаясь на свои источники, сообщило, что прокуратура Украины попросит суд арестовать Порошенко. Исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко с возможностью выхода под залог в сумме 1 млрд гривен (около $37 млн), сообщило издание.

Порошенко обвиняется по двум статьям уголовного кодекса: "Государственная измена" и "Содействие деятельности террористических организаций". В частности, дело касается закупок угля в Донбассе. По данным следствия, экс-президент создал преступную группу и сорвал законтрактованные осенью 2014 года поставки угля из ЮАР.

В мире,Петр Порошенко,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители