Эстония призвала игнорировать предложения РФ по безопасности

Президент Эстонии Алар Карис призвал западные страны отказать от обсуждения предложений России о гарантиях безопасности и потребовал выступить против нее единым фронтом. Об этом сообщает РИА Новости.

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17 декабря министерство иностранных дел России опубликовало на своем официальном сайте проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности. Согласно проекту договора России и НАТО, стороны «исключают развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников», также альянс берет на себя «обязательства, исключающие дальнейшее расширение, в том числе присоединение Украины.

Вопрос о неприемлемости расширения НАТО на Восток также затронул во время пресс-конференции 23 декабря Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия никому не угрожает, Украине в том числе, а США «пришли со своими ракетами» к границам страны.

По мнению президента Эстонии Алара Кариса, требования России о гарантиях безопасности «нужно отложить в сторону».

«Если мы начнем их обсуждать, то я думаю, у нас будет проблема. В итоге в определенный момент отношения с Россией все же должны войти в какие-то разумные рамки. Никто не хочет эскалации. Но о том, чтобы обсуждать эти пункты, думаю, не может быть и речи», - подчеркнул Карис в интервью Эстонскому телевидению.

Глава Эстонии назвал «прямо-таки командами» призывы России к созданию новой архитектуры безопасности и призвал «никого не бояться».

«Мы должны не дать разобщить нас, что, по понятным причинам, является одной из целей сегодняшней России: поссорить нас между собой. Начать переговоры с каждым по отдельности и вдруг кто-то действительно начнет переговоры», - заметил он.