В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
19 минут назад

Эстония призвала игнорировать предложения РФ по безопасности

Президент Эстонии Алар Карис призвал западные страны отказать от обсуждения предложений России о гарантиях безопасности и потребовал выступить против нее единым фронтом. Об этом сообщает РИА Новости.

Эстония призвала игнорировать предложения РФ по безопасности
Фото: ReutersReuters

17 декабря министерство иностранных дел России опубликовало на своем официальном сайте проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности. Согласно проекту договора России и НАТО, стороны «исключают развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников», также альянс берет на себя «обязательства, исключающие дальнейшее расширение, в том числе присоединение Украины.

Вопрос о неприемлемости расширения НАТО на Восток также затронул во время пресс-конференции 23 декабря Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что Россия никому не угрожает, Украине в том числе, а США «пришли со своими ракетами» к границам страны.

По мнению президента Эстонии Алара Кариса, требования России о гарантиях безопасности «нужно отложить в сторону».

«Если мы начнем их обсуждать, то я думаю, у нас будет проблема. В итоге в определенный момент отношения с Россией все же должны войти в какие-то разумные рамки. Никто не хочет эскалации. Но о том, чтобы обсуждать эти пункты, думаю, не может быть и речи», - подчеркнул Карис в интервью Эстонскому телевидению.

Глава Эстонии назвал «прямо-таки командами» призывы России к созданию новой архитектуры безопасности и призвал «никого не бояться».

«Мы должны не дать разобщить нас, что, по понятным причинам, является одной из целей сегодняшней России: поссорить нас между собой. Начать переговоры с каждым по отдельности и вдруг кто-то действительно начнет переговоры», - заметил он.

По словам Кариса, не должно быть никаких обсуждений и принятия решений «за спиной».

В мире,Алар Карис,Владимир Путин,НАТО,МИД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители