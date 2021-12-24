В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 73.36EUR 83.12
Войти в почту
12 минут назад

Эксплуатируя образ жертвы: как в Киеве пытаются добиться от Запада санкций в отношении России

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал «нечестным» привязывание новых ограничительных мер со стороны Вашингтона в отношении «Северного потока — 2» к условию российского «вторжения» на Украину, сообщает RT.

В Киеве захотели добиться от Запада санкций в отношении России
Фото: ReutersReuters

Он считает, что США, где сейчас рассматривается возможность введения новых санкций, должны применить их превентивно. По словам главы компании, в противном случае рестрикции не повлияют на Москву. Тогда Вашингтону и европейским партнёрам придётся оказывать Киеву военную помощь и разрабатывать уже такие ограничения, которые полностью изолировали бы Россию, прекратили бы её сотрудничество с Западом.

США избрали «неправильный подход» в вопросе введения новых санкций против «Северного потока — 2», привязав их к условию «вторжения» России на Украину. «Мы как раз и лоббируем официально, чтобы этот вопрос рассматривался... Да, «с той стороны» есть другое лоббирование. Сейчас вот новая хитрость: давайте привяжем санкции по «Северному потоку — 2» к условию полномасштабного вторжения. Мы объясняем, что это очень неправильный подход, нечестный», — отметил Витренко.

По его мнению, если Москва всё-таки решится на агрессию, предполагаемые санкции будут уже «не совсем адекватным ответом». «Ведь речь тогда должна идти о войне, о военной помощи, о совершенно других вопросах — не только о санкциях», — считает глава компании.

В мире,Юрий Витренко,Нафтогаз,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители