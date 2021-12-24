В Киеве захотели добиться от Запада санкций в отношении России

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал «нечестным» привязывание новых ограничительных мер со стороны Вашингтона в отношении «Северного потока — 2» к условию российского «вторжения» на Украину, сообщает RT.

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Он считает, что США, где сейчас рассматривается возможность введения новых санкций, должны применить их превентивно. По словам главы компании, в противном случае рестрикции не повлияют на Москву. Тогда Вашингтону и европейским партнёрам придётся оказывать Киеву военную помощь и разрабатывать уже такие ограничения, которые полностью изолировали бы Россию, прекратили бы её сотрудничество с Западом.

США избрали «неправильный подход» в вопросе введения новых санкций против «Северного потока — 2», привязав их к условию «вторжения» России на Украину. «Мы как раз и лоббируем официально, чтобы этот вопрос рассматривался... Да, «с той стороны» есть другое лоббирование. Сейчас вот новая хитрость: давайте привяжем санкции по «Северному потоку — 2» к условию полномасштабного вторжения. Мы объясняем, что это очень неправильный подход, нечестный», — отметил Витренко.