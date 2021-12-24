Польский депутат обвинил Россию в шантаже

Москва готовится шантажировать Польшу, постепенно останавливая работу газопровода «Ямал — Европа», сообщает wPolityce со ссылкой на депутат сейма Януша Ковальского.
Его спросили, следует ли считать приостановление транзита газа по газопроводу «Ямал — Европа» давлением, нацеленным на скорейшее завершение процесса сертификации «Северного потока-2». Как считает народный избранник, Россия начинает долгосрочную операцию «по удержанию и сохранению российских сфер влияния в Восточно-Центральной Европе», в первую очередь в Польше.
Ковальский напомнил, что 31 декабря 2022 года заканчивается действия «контракта столетия» - Ямальского договора. «Полагаю, россияне готовятся приступить к энергетическому шантажу Польши, как в 2009-2010 годах, чтобы заставить нас через 12 месяцев подписать средне или долгосрочный договор. Отличие только в том, что он будет, скорее всего, касаться покупки газа из "Северного потока", то есть поставок сырья не с восточного направления, через Белоруссию, а с западного», — отметил Ковальский.
В ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин прокомментировал ситуацию с рекордными ценами на газ в Европе. По его словам, никакого захвата рынка со стороны российской компании не происходит. «Я вижу эти обвинения, что «Газпром» не забронировал трафик по маршруту "Ямал — Европа" — это переходит все границы. Это происходит потому что покупатели не выставили заявок на покупку», — добавил президент. Он также не исключил, что часть газа из ФРГ идет на Украину.