Польский депутат обвинил Россию в шантаже

Москва готовится шантажировать Польшу, постепенно останавливая работу газопровода «Ямал — Европа», сообщает wPolityce со ссылкой на депутат сейма Януша Ковальского.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Его спросили, следует ли считать приостановление транзита газа по газопроводу «Ямал — Европа» давлением, нацеленным на скорейшее завершение процесса сертификации «Северного потока-2». Как считает народный избранник, Россия начинает долгосрочную операцию «по удержанию и сохранению российских сфер влияния в Восточно-Центральной Европе», в первую очередь в Польше.

Ковальский напомнил, что 31 декабря 2022 года заканчивается действия «контракта столетия» - Ямальского договора. «Полагаю, россияне готовятся приступить к энергетическому шантажу Польши, как в 2009-2010 годах, чтобы заставить нас через 12 месяцев подписать средне или долгосрочный договор. Отличие только в том, что он будет, скорее всего, касаться покупки газа из "Северного потока", то есть поставок сырья не с восточного направления, через Белоруссию, а с западного», — отметил Ковальский.