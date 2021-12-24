Пенсионерам в Словакии заплатят по 300 евро за вакцинацию от COVID-19

Около 500 тысяч жителей Словакии старше 60 лет получат до новогодних праздников по 200 евро (16 617 рублей) или 300 евро (24 925 рублей) за прохождение вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радио RTVS.

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Как отмечают СМИ, в Словакии был принят закон о выплате пожилым гражданам 200 евро, если они получили две дозы вакцины, и 300 евро за три дозы препарата. Всего на финансовое поощрение пенсионеров государство выделило 279 миллионов евро.