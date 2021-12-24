"Угроза Украине": в Киеве отреагировали на слова Путина

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8 часов назад

Порошенко нашёл в словах Путина об Украине территориальные претензии

Территориальными претензиями назвал слова президента РФ Владимира Путина об Украине бывший глава республики Пётр Порошенко. При этом речь российского лидера он сравнил с выступлениями Гитлера. Своё мнение Порошенко высказал на личной странице в социальной сети Facebook.

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Фото: ReutersReuters

В ходе пресс-конференции главы государства, которая прошла 23 декабря, Путин ответил на несколько вопросов, касающихся Украины. По мнению Порошенко, в своих ответах российский лидер показал, что «не может смириться с существованием независимого украинского государства».

Путин раз продемонстрировал, что не может смириться с существованием независимого украинского государства. И продолжает говорить об Украине, как Гитлер о Судетах. Вновь об «исконно русских территориях», теперь уже и в Донбассе. Что это как не завуалированная территориальная претензия и очередная угроза Украине, которую, по новой версии, уже создал Ленин? — написал бывший президент.

Он также подчеркнул, что после путинских слов украинская дипломатия должна мобилизовать западных партнёров в поддержку страны.

Путин объяснил, кто создал Украину

В ходе пресс-конференции Путин, в частности, заявил, что в момент образования СССР большевики силой присоединили Донбасс к Украине, чем создали существующие проблемы в современной политической системе республики. По мнению президента, большевики сделали это вопреки воле народа Донбасса, создав Украину в её нынешних границах как страну, «которой никогда раньше не существовало», что привело к нынешнему кризису и вооружённому противостоянию в регионе. Он добавил, что Россия пыталась потушить конфликт и что он лично уговаривал бывшего лидера Украины Петра Порошенко не начинать военную операцию в Донбассе.

В мире,Петр Порошенко,Владимир Путин,
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