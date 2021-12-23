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57 минут назад

МИД Украины выразил протест из-за доставки РФ гумпомощи в Донбасс

Министерство иностранных дел Украины выразило РФ протест из-за того, что Россия отправила гуманитарную помощь в Донбасс. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

МИД Украины выразил протест из-за доставки РФ гумпомощи в Донбасс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неукоснительно соблюдать международное право и законодательство Украины», — сказано в сообщении.

В ноябре Киев также направил ноту протеста в российский МИД после указа президента РФ Владимира Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Украинская сторона отмечала, что предусмотренные данным документом мероприятия «демонстрируют целенаправленную политику России по затягиванию» этих территорий в российское «экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство».

В указе российского лидера об оказании гуманитарной поддержки населению некоторых районов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик подчеркивается, что решение было принято для оказания поддержки и помощи населению этих республик Донбасса в условиях продолжающейся экономической блокады, а также ухудшения ситуации в результате распространения коронавируса.

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