В Белоруссии задержали журналиста «Радио Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента в России) Олега Груздиловича. Об этом сообщил незарегистрированный в республике правозащитный центр «Весна» в своём Telegram-канале, добавив, что ему угрожает тюремный срок.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержали журналиста «Свободы» Олега Груздиловича, — говорится в сообщении.

Журналиста подозревают в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо в активном участии в них» (ст. 342 УК Белоруссии). Эта статья предусматривает до четырёх лет лишения свободы.

Ранее МВД Белоруссии признало экстремистским формированием группу граждан, объединившихся посредством интернет-ресурсов «Радио Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента).

Американское издание Politico назвало президента Белоруссии Александра Лукашенко «вредителем» и угрозой для Европы. Белорусского лидера обвинили в в ведении «гибридной войны» против Евросоюза с помощью мигрантов.