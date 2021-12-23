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1 час назад

В Белоруссии задержали журналиста «Радио Свобода»

В Белоруссии задержали журналиста «Радио Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента в России) Олега Груздиловича. Об этом сообщил незарегистрированный в республике правозащитный центр «Весна» в своём Telegram-канале, добавив, что ему угрожает тюремный срок.

В Белоруссии задержали журналиста «Радио Свобода»
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Задержали журналиста «Свободы» Олега Груздиловича, — говорится в сообщении.

Журналиста подозревают в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо в активном участии в них» (ст. 342 УК Белоруссии). Эта статья предусматривает до четырёх лет лишения свободы.

Ранее МВД Белоруссии признало экстремистским формированием группу граждан, объединившихся посредством интернет-ресурсов «Радио Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента).

Американское издание Politico назвало президента Белоруссии Александра Лукашенко «вредителем» и угрозой для Европы. Белорусского лидера обвинили в в ведении «гибридной войны» против Евросоюза с помощью мигрантов.

Помимо этого Лукашенко обвинили в «угоне» рейса Ryаnair, на борту которого находился оппозиционный активист, бывший главред оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и в преследовании оппозиции.

В мире,Роман Протасевич,Александр Лукашенко,МВД,ЕС,радио "Свобода",
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