«Пороховая бочка»: На Украине хотят обменять нейтралитет на Крым

Украина назвала три условия для невступления в НАТО, однако есть «небольшие» сомнения, что Россия отдаст Крым. Генерал, бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко перечислил три необходимые Киеву условия относительно возможных переговоров о ее нейтральном статусе. По его словам, теоретически нейтральный статус Украины можно обменять на восстановление границ страны по образцу 1991 года.

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Вторым требованием является новое соглашение в дополнение к Будапештскому меморандуму (документ предусматривает гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного вооружения).

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В третьем Смешко предлагает Киеву выдвинуть условия о том, что Украина имеет суверенное право не в рамках НАТО иметь двусторонние военные соглашения с теми странами, которые готовы идти на сотрудничество с Украиной.

"В этом пакете — теоретически обмен нашего нейтрального статуса, во-первых, на восстановление границ Украины 1991 года — Крым, Донбасс и вся госграница Украины", - сказал Смешко в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Смешко, в новом соглашении в дополнение к Будапештскому меморандуму Россия и другие ядерные страны должны прописать, что «если повторится ситуация с любой попыткой политического, экономического, военного, не только ядерного давления, то наступает а, б, в». К документу должно присоединиться и НАТО, которое будет дополнительно гарантировать безопасность страны.

Экс-глава СБУ также заявил, что Крым, Донбасс и вся государственная граница Украины должна быть передана в суверенную защиту государства. По его словам, в целом Украина должна иметь «проактивную экономическую политику, восстанавливать экономику, строить армию, а дипломатию – атаковать».

Между тем 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, страны НАТО обязуются исключить присоединение к альянсу Украины и дальнейшее расширение, а США должны принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР. По словам пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова, военный блок НАТО постепенно подминает Украину под себя, что для России является красной линией.

Как заявлял сенатор Алексей Пушков, расширение военного сотрудничества НАТО и Украины можно считать подготовкой к войне с Россией. По его словам, руководство НАТО не хочет вступать в военный конфликт с обладающей ядерным оружием Россией. Однако альянс пытается навязать Москве диалог с позиции силы и ведет военные приготовления под прикрытием такого диалога.

«Выход НАТО на нашу совместную границу с Украиной, которая весьма протяженная, это уже casus belli (повод для объявления войны. — НСН), это практически подготовка к войне. А зачем, собственно, НАТО принимать в свой состав Украину, только если не готовить из нее плацдарм для того, чтобы угрожать России», - считает Пушков.

Президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны заметил, что если инфраструктура НАТО будет продвигаться дальше и появится на Украине, то подлетное время ракет до Москвы сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия - до пяти. По его словам, наращивание группировки США и НАТО вызывают сильную озабоченность. Украина еще не вернула активы СССР в обмен на списание внешнего долга - Путин В свою очередь спикер украинского МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook 17 декабря заявлял, что только Киев и члены НАТО имеют право определять вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе обретения Украиной членства в альянсе. При этом он подчеркнул, что такую же позицию разделяет и сам Североатлантический альянс. По его утверждению, главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время является российская эскалация вдоль границы Украины.

Как заявил экс-офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди, возможная подготовка разведкой США украинских сил для ведения «партизанской войны» с российскими вооруженными силами может иметь катастрофические последствия для всех причастных. Джиральди назвал данные о возможной «тайной подготовке» украинских военных «одной из самых озадачивающих инициатив» Вашингтона, подчеркнув, что действия США могут вовлечь страну «в то, что безусловно является военными преступлениями».

Директор Института международных политических и экономических стратегий Елена Панина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечала, что Украина начинает представлять опасность абсолютно для всех своих соседей, в том числе для стран, которые входят в НАТО.