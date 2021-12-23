На Украине выдвинули требования в обмен на нейтралитет Киева

Генерал, экс-глава СБУ Игорь Смешко заявил, что условия Украины касательно возможных переговоров о ее нейтральном статусе нужно выдвигать только в пакете. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"В этом пакете - теоретически обмен нашего нейтрального статуса, во-первых, на восстановление границ Украины 1991 года - Крым, Донбасс и вся государственная граница Украины должна быть передана в суверенную защиту Украины", — рассказал Смешко.

По его словам, вторым требованием является новое соглашение в дополнение к Будапештскому меморандуму. В третьем Смешко предлагает Киеву выдвинуть условия о том, что Украина имеет суверенное право не в рамках НАТО иметь двусторонние военные соглашения с теми странами, которые готовы идти на сотрудничество с Украиной.