Поляк признался в «пьяных» расстрелах беженцев на границе

На белорусско-польской границе случаи расстрела беженцев исчисляются десятками, заявил сбежавший польский военнослужащий Эмиль Чечко. По его словам, солдаты выполняли приказы в практически бессознательном состоянии. Накануне военнослужащий попросил убежища в Белоруссии из-за страха преследования. Об этом пишет URA.RU.

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10 раз были случаи расстрела беженцев. От командиров части мы получали приказ вначале о том, что мы должны ехать с пограничниками на патрулирование, и там нас спаивали практически до бессознательного состояния и давали оружие, — рассказал Чечко.

Он добавил, что на утро после происшествия у человека не было уверенности в том, что он стрелял в людей. Известно, что солдат обратился к министру обороны, премьер-министру и президенту Польши Дуде с вопросом, знают ли они, что происходит на границе. Он потребовал от должностных лиц информирования людей о данной ситуации.