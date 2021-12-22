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48 минут назад

ВОЗ предостерегла страны от поголовной вакцинации детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проводить поголовную вакцинацию детей и подростков от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (SAGE), передает РИА «Новости».

ВОЗ предостерегла страны от поголовной вакцинации детей
Фото: ReutersReuters

Специалисты ВОЗ объясняют, что дети и подростки не подвержены тяжелому течению коронавируса, в то время как еще не во всех странах привиты категории граждан из групп риска.

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Ранее Минздрав России включил вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. При этом в ведомстве подчеркнули, что вакцинация детей от 12 до 18 лет должна проводиться добровольно при наличии письменного согласия одного из родителей.

Первой в мире обязательную вакцинацию детей от COVID-19 с 5-летнего возраста ввела Коста-Рика.

Также вакцинация детей проводится в США, Канаде, Израиле, Сингапуре, Японии, Китае, Камбодже, Австралии и большей части европейских государств.

В мире,Минздрав РФ,ВОЗ,РИА Новости,
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