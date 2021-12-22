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48 минут назад

"Наш человек": В Белоруссии оценили возможное назначение Грызлова на пост посла

Зампредседателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Белоруссии Тенгиз Думбадзе позитивно оценили возможное назначение Бориса Грызлова на пост посла России в Белоруссии, назвав его "нашим человеком", пишет "Газета.ру".

В Белоруссии оценили возможное назначение Грызлова на пост посла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В России сегодня сидят люди, от которых много чего зависит в мире, и я бы не назвал это назначение просто случайным. Как белорусский политик я знаю, что это наш человек в хорошем понимании этого слова. Это тот человек, который очень много может сделать, чтобы мы шли вперед — к интеграции, к сотрудничеству, к уважительному отношению», — считает Думбадзе.

По его словам, Грызлов - профессиональный, преданный России человек. Он также всегда относился к Белоруссии с особым уважением и симпатией.

«При всем уважении к предыдущему послу, чтобы мой тон не выглядел оскорбительным… думаю, Борис Грызлов — человек очень активный, он прошел большую школу, имеет огромный опыт, долго руководил парламентским собранием. Впереди много интересной совместной работы. Не дождусь, когда увижу его, пожму ему руку», — заключил Думбадзе.

Ранее комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру Бориса Грызлова на пост российского посла в Белоруссии, пишет РИА Новости.

В мире,Политика,Борис Грызлов,Госдума,Газета.Ru,РИА Новости,
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