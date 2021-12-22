В Белоруссии оценили возможное назначение Грызлова на пост посла

«В России сегодня сидят люди, от которых много чего зависит в мире, и я бы не назвал это назначение просто случайным. Как белорусский политик я знаю, что это наш человек в хорошем понимании этого слова. Это тот человек, который очень много может сделать, чтобы мы шли вперед — к интеграции, к сотрудничеству, к уважительному отношению», — считает Думбадзе.