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1 час назад

На Украине задержали фейкового "президента"

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала мужчину, объявившего себя «президентом» и сформировавшего теневое правительство, сообщили в ведомстве.

На Украине задержали фейкового "президента"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"В Днепре разоблачен лидер антигосударственной организации так называемого «народовластия» на публичных призывах к свержению конституционного строя Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, объявивший себя "президентом" считал действующие органы власти нелегитимными, призывал их заменить. Он также не исключал возможность насильственного свержения власти.

Следствие полагает, что задержанный собирал единомышленников в рядах «всеукраинского национального конгресса» и вместе с ними формировал теневое правительство.

"На первом собрании добился избрания себя так называемым «президентом Украины». Другими решениями назначены «председатель Верховного совета», «премьер-министр», руководители силовых ведомств, а действующие государственные органы были признаны «террористическими структурами», - уточнили в СБУ.

Он также пытался заручиться поддержкой ветеранов-силовиков и действующих военнослужащих Вооруженных сил Украины.

У мужчины был проведен обыск, в ходе которого были изъяты печати и бланки фейковых псевдообразований, компьютерная техника и мобильные телефоны, фейковые распоряжения самопровозглашенных органов власти и «дипломатические паспорта» высокопоставленных должностных лиц.

"В настоящее время лидеру псевдонародовластия объявлено о подозрении по ст. 109 (действия направлены на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие для установления причастности других лиц к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя", - добавили в СБУ.

В мире,СБУ,
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