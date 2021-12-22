На Украине задержали фейкового "президента"

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала мужчину, объявившего себя «президентом» и сформировавшего теневое правительство, сообщили в ведомстве.
"В Днепре разоблачен лидер антигосударственной организации так называемого «народовластия» на публичных призывах к свержению конституционного строя Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, объявивший себя "президентом" считал действующие органы власти нелегитимными, призывал их заменить. Он также не исключал возможность насильственного свержения власти.
Следствие полагает, что задержанный собирал единомышленников в рядах «всеукраинского национального конгресса» и вместе с ними формировал теневое правительство.
"На первом собрании добился избрания себя так называемым «президентом Украины». Другими решениями назначены «председатель Верховного совета», «премьер-министр», руководители силовых ведомств, а действующие государственные органы были признаны «террористическими структурами», - уточнили в СБУ.
Он также пытался заручиться поддержкой ветеранов-силовиков и действующих военнослужащих Вооруженных сил Украины.
У мужчины был проведен обыск, в ходе которого были изъяты печати и бланки фейковых псевдообразований, компьютерная техника и мобильные телефоны, фейковые распоряжения самопровозглашенных органов власти и «дипломатические паспорта» высокопоставленных должностных лиц.
"В настоящее время лидеру псевдонародовластия объявлено о подозрении по ст. 109 (действия направлены на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается следствие для установления причастности других лиц к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя", - добавили в СБУ.