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19 минут назад

"Мы даже не приблизились к завершению пандемии"

Мир еще даже не приблизился к концу пандемии, но обладает средствами для победы над коронавирусом. Такое мнение высказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает РИА «Новости».

"Мы даже не приблизились к завершению пандемии"
Фото: EPA / ТАССEPA / ТАСС

«Я считаю, что мы не находимся в конце пандемии, мы даже не приблизились к ее завершению. Но у нас есть средства гораздо лучше, чем были до этого, благодаря науке. У нас лучше понимание того, как себя вести с вирусом», - заявил Райан на брифинге в Женеве.

По словам представителя ВОЗ, миру не хватает коллективного желания всех стран вести «устойчивые и всеобъемлющие» программы борьбы с пандемией.

В свою очередь, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация надеется на завершение пандемии коронавируса в 2022 году.

«Есть надежда <...>. Мы должны покончить с этой пандемией в 2022 году», - сказал Гебрейесус, его слова приводит ТАСС.

Согласно прогнозу ВОЗ, в следующем году будет произведено достаточно вакцин, чтобы в первом квартале года вакцинировать все взрослое население планеты и сделать бустерную прививку людям из групп риска.

В мире,Майкл Райан,ВОЗ,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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