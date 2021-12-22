"Мы даже не приблизились к завершению пандемии"

Мир еще даже не приблизился к концу пандемии, но обладает средствами для победы над коронавирусом. Такое мнение высказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает РИА «Новости».
«Я считаю, что мы не находимся в конце пандемии, мы даже не приблизились к ее завершению. Но у нас есть средства гораздо лучше, чем были до этого, благодаря науке. У нас лучше понимание того, как себя вести с вирусом», - заявил Райан на брифинге в Женеве.
По словам представителя ВОЗ, миру не хватает коллективного желания всех стран вести «устойчивые и всеобъемлющие» программы борьбы с пандемией.
В свою очередь, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что организация надеется на завершение пандемии коронавируса в 2022 году.
«Есть надежда <...>. Мы должны покончить с этой пандемией в 2022 году», - сказал Гебрейесус, его слова приводит ТАСС.
Согласно прогнозу ВОЗ, в следующем году будет произведено достаточно вакцин, чтобы в первом квартале года вакцинировать все взрослое население планеты и сделать бустерную прививку людям из групп риска.