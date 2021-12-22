"Мы даже не приблизились к завершению пандемии"

«Я считаю, что мы не находимся в конце пандемии, мы даже не приблизились к ее завершению. Но у нас есть средства гораздо лучше, чем были до этого, благодаря науке. У нас лучше понимание того, как себя вести с вирусом», - заявил Райан на брифинге в Женеве.