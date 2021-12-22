Опубликовано видео первого применения ВСУ "Джавелинов" в Донбассе

Вооруженные силы Украины впервые провели стрельбы с использованием противотанковых комплексов США Javelin. Учения прошли в Донбассе, сообщает местный телеканал "Дом".
Стрельбы прошли на полигоне. Уточняется, что комплекс предназначен для уничтожения бронетехники. После пуска ракета сама наводится на цель, что дает возможность достигать почти стопроцентной точности стрельбы.
В настоящее время на вооружении украинских войск находятся порядка 100 пусковых установок, а также около 500 ракет к противотанковым комплексам Javelin.